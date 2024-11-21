Лидер Далласа выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич получил травму запястья. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

По его сведениям, 25-летний словенский баскетболист пропустит некоторое время. Информации о точных сроках восстановления игрока пока нет.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 28,1 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 7,6 передачи.