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НБА. Шарлотт в овертайме побеждает Детройт, Лейкерс минимально уступают Орландо
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Детройт" – 123:121 OT (33:27, 30:32, 30:20, 16:30, 14:12)
"Торонто" – "Миннесота" – 110:105 (32:27, 20:24, 25:28, 33:26)
"Сан-Антонио" – "Юта" – 126:118 (17:32, 34:35, 34:22, 41:29)
"Лейкерс" – "Орландо" – 118:119 (38:36, 29:24, 21:29, 30:30)
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