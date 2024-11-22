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НБА. Шарлотт в овертайме побеждает Детройт, Лейкерс минимально уступают Орландо

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Шарлотт в овертайме побеждает Детройт, Лейкерс минимально уступают Орландо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Детройт" – 123:121 OT (33:27, 30:32, 30:20, 16:30, 14:12)

"Торонто" – "Миннесота" – 110:105 (32:27, 20:24, 25:28, 33:26)

"Сан-Антонио" – "Юта" – 126:118 (17:32, 34:35, 34:22, 41:29)

"Лейкерс" – "Орландо" – 118:119 (38:36, 29:24, 21:29, 30:30)

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