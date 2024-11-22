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Главный тренер Торонто назвал игрока НБА, который "превращается" в Джордана

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Дарко Раякович - о новой звезде НБА

Главный тренер Торонто назвал игрока НБА, который "превращается" в Джордана

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Торонто Рэпторс" Дарко Раякович ответил на вопрос по поводу атакующего защитника "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардса.

"Что делать с Эдвардсом, который превратился в Стефена Карри? Он не превратился в Стефа Карри. Думаю, он постепенно превращается в Майкла Джордана.

Эм Джей был моим кумиром и лучшим баскетболистом, за игрой которого я наблюдал. И мне кажется, что Энтони Эдвардс - это наиболее близкий к Майклу Джордану игрок, которого я когда-либо видел. Это выражается в том, как он двигается на площадке, насколько он конкурентоспособен.

Этот парень - это нечто особенное, и я испытываю к нему огромное уважение", - сказал Раякович.

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