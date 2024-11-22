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Чемпион НБА назвал пятерку самых доминирующих игроков НБА
Ну и как же без Леброна
Фото: NBA
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе Бостон Селтикс, а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории НБА.
Топ-5 самых доминирующих игроков по версии Перкинса:
1. Шакил О'Нил.
2. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").
3. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс").
4. Майкл Джордан.
5. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").
Многие зрители и поклонники раскритиковали Перкинса за отсутствие в списке легендарных Билла Расселла и Уилта Чемберлена. Также их удивил выбор Стефена Карри, поскольку под словом "доминирующий" многие предполагают игроков, полагающихся на физическое превосходство и габариты, а Карри известен своими способностями снайпера.
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