  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Чемпион НБА назвал пятерку самых доминирующих игроков НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион НБА назвал пятерку самых доминирующих игроков НБА

Баскетбол

Ну и как же без Леброна

Чемпион НБА назвал пятерку самых доминирующих игроков НБА

Фото: NBA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе Бостон Селтикс, а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс назвал пятёрку самых доминирующих игроков в истории НБА.

Топ-5 самых доминирующих игроков по версии Перкинса:

1. Шакил О'Нил.

2. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").

3. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс").

4. Майкл Джордан.

5. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").

Многие зрители и поклонники раскритиковали Перкинса за отсутствие в списке легендарных Билла Расселла и Уилта Чемберлена. Также их удивил выбор Стефена Карри, поскольку под словом "доминирующий" многие предполагают игроков, полагающихся на физическое превосходство и габариты, а Карри известен своими способностями снайпера.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Торонто назвал игрока НБА, который "превращается" в Джордана
yellow-arrow
Победный трехочковый Вагнера в поединке против Лейкерс – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Шарлотт в овертайме побеждает Детройт, Лейкерс минимально уступают Орландо
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости