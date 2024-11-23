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НБА. Бостон побеждает Вашингтон, Бруклин проигрывает Филадельфии
Результаты матчей НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 ноября прошли матчи Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Бостон" – 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)
"Филадельфия" – "Бруклин" – 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)
"Милуоки" – "Индиана" – 129:117 (34:22, 24:22, 35:35, 36:38)
"Нью-Орлеан" – "Голден Стейт" – 108:112 (30:34, 33:28, 21:25, 24:25)
"Хьюстон" – "Портленд" – 116:88 (31:20, 34:25, 31:28, 20:15)
"Чикаго" – "Атланта" – 136:122 (28:25, 30:26, 41:33, 37:38)
"Денвер" – "Даллас" – 120:123 (31:33, 22:40, 36:22, 31:28)
"Клипперс" – "Сакраменто" – 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)
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