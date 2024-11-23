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Данк Исона – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк от форварда "Хьюстона" Тари Иссона в победном матче против "Портленда".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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