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Данк Исона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

Баскетбол

Прекрасное исполнение

Данк Исона – лучший момент очередного тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк от форварда "Хьюстона" Тари Иссона в победном матче против "Портленда".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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