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НБА. Юта побеждает Нью-Йорк, Детройт уступает Орландо

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Юта побеждает Нью-Йорк, Детройт уступает Орландо

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Юта" – "Нью-Йорк" – 121:106 (28:28, 38:23, 21:27, 34:28)

"Орландо" – "Детройт" – 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, ​​23:21)

"Милуоки" – "Шарлотт" – 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)

"Хьюстон" – "Портленд" – 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)

"Чикаго" – "Мемфис" – 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33)

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strong>"Сан-Антонио" – "Голден Стейт" – 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13)

"Лейкерс" – "Денвер" – 102:127 (27:31, 36:26, 15:37, 24:33)

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