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Блок Вембаньяма – лучший момент тура НБА. Видео
Шикарно сыграно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 23 на 24 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блок от центрового "Сан-Антонио" Виктора Вембаньяма в победном матче против "Голден-Стейт".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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