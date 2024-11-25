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НБА. Бостон побеждает Миннесоту, Торонто уступает Кливленд

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Миннесоту, Торонто уступает Кливленд

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Миннесота" – 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)

"Индиана" – "Вашингтон" – 115:103 (31:28, 26:31, 35:28, 23:16)

"Майами" – "Даллас" – 123:118 после ОТ (33:28, 23:23, 33:33, 25:30, 9:4)

"Филадельфия" – "Клипперс" – 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28)

"Кливленд" – "Торонто" – 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)

"Сакраменто" – "Бруклин" – 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)

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