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НБА. Бостон побеждает Миннесоту, Торонто уступает Кливленд
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 24 на 25 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Миннесота" – 107:105 (24:27, 31:25, 29:21, 23:32)
"Индиана" – "Вашингтон" – 115:103 (31:28, 26:31, 35:28, 23:16)
"Майами" – "Даллас" – 123:118 после ОТ (33:28, 23:23, 33:33, 25:30, 9:4)
"Филадельфия" – "Клипперс" – 99:125 (27:39, 23:23, 22:35, 27:28)
"Кливленд" – "Торонто" – 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)
"Сакраменто" – "Бруклин" – 103:108 (28:37, 29:28, 31:23, 15:20)
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