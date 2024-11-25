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Сборная Украины потерпела четвертое поражение подряд в отборе на Евробаскет-2025
Игра нашей команды далека от идеала
Фото: ФБУ
Мужская национальная сборная Украины проиграла Израилю в Риге в квалификации чемпионата Европы-2025.
В первой половине игры наша команда вышла вперед со стартовых минут и доминировала до большого перерыва, выиграв 40:29.
Уже в третьей четверти наша команда начала "проседать", а Израиль начал играть более агрессивно, что дало свои плоды (27:17).
После небольшого перерыва израильтяне продолжали наращивать свое преимущество и в итоге выиграли матч +13.
Таким образом сборная Украины не выиграла ни одного матча, а Израиль занял первое место в группе.
Евробаскет-2025. Квалификация, группа A
Израиль — Украина 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)
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