Разыгрывающий Рокетс получил серьезный штраф за оскорбление судей

Разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Фред Ванвлит получил от Национальной баскетбольной ассоциации штраф в размере $ 50 000 за оскорбление и воздействие на судей во время матча его команды с "Портленд Трэйл Блэйзерс", который завершился поражением хьюстонской команды со счётом 98:104.

Эпизод произошел за четыре секунды до финальной сирены, когда "Рокетс" проигрывали пять очков. После свистка, фиксирующего фол в нападении, Ванвлит не сдержался, в резкой форме обвинив судейскую бригаду, а также сделал резкое движение рукой, которое едва не привело к физическому контакту с судьёй Джоном Конли.

За столь горячее поведение разыгрывающий немедленно получил технический фол и был удалён с площадки.