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НБА. Детройт минимально побеждает Торонто, Клипперс уступают Бостону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Торонто" – 102:100 (29:22, 19:26, 24:32, 30:20)
"Индиана" – "Новый Орлеан" – 114:110 (29:25, 30:32, 28:26, 27:27)
"Шарлотт" – "Орландо" – 84:95 (25:18, 21:24, 16:16, 22:37)
"Атланта" – "Даллас" – 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33)
"Бостон" – "Клипперс" – 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16)
"Мемфис" – "Портленд" – 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23)
"Денвер" – "Нью-Йорк" – 118:145 (24:36, 29:40, 34:37, 31:32)
"Голден Стейт" – "Бруклин" – 120:128 (30:34, 37:24, 25:29, 28:41)
"Сакраменто" – "Оклахома" – 109:130 (30:31, 32:32, 22:34, 25:33)
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