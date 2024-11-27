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НБА. Вашингтон побеждает Чикаго, поражения Майами и Юты

Баскетбол
Обновлено

Результаты матчей НБА

НБА. Вашингтон побеждает Чикаго, поражения Майами и Юты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Чикаго" – 108:127 (29:21, 18:40, 34:35, 27:31)

"Майами" – "Милуоки" – 103:106 (20:31, 31:34, 29:20, 23:21)

"Миннесота" – "Хьюстон" – 111:117 OT (26:32, 21:25, 31:27, 24:18, 9:15)

"Юта" – "Сан-Антонио" – 115:128 (35:32, 31:34, 27:30, 22:32)

"Финикс" - "Лейкерс" - 127:100 (31:25, 31:35, 36:18, 29:22)

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