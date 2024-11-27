Данк Юбэнкса – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк форварда "Юты" Дрю Юбенкса в проигранном матче против "Сан-Антонио".