Леброн Джеймс прокомментировал серию поражений Лейкерс

Лёгкий форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу трёх подряд поражений команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Неудачная серия калифорнийской команды началась с матча с "Орландо Мэджик" (118:119), а затем продолжилась в играх с "Денвер Наггетс" (102:127) и "Финикс Санз" (100:127).

"Мы не очень хороши в защите и не очень хороши в атаке. Конечно, хочется играть лучше. Всё так просто. Но если это не получается, начинаешь спрашивать себя: "Что можно сделать лучше?" Временами испытываешь разочарование.

Но что касается самого процесса, то никакого разочарования нет. Нужно просто продолжать работать", — сказал Леброн на канале журналиста Йована Бухи в YouTube.