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Стефен Карри назвал лучший трехочковый в своей карьере

Баскетбол

Разыгрывающий Уорриорз не стал долго думать

Стефен Карри назвал лучший трехочковый в своей карьере

Фото: Yardbarker

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос по поводу лучшего трёхочкового броска в своей карьере.

По словам Карри, таковым он считает попадание из-за дуги в концовке финального матча Олимпийских игр 2024 года со сборной Франции. Именно попадание разыгрывающего "Уорриорз" не позволило французам догнать американцев.

"Золотая "трёшка" в матче со сборной Франции. Она выигрывает по множеству причин. В конце концов, это была всего одна игра — игра за золотую медаль", — приводит слова Карри Basket News со ссылкой на его выступление в Dubs Talk.

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Стефен Карри
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