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Стефен Карри назвал лучший трехочковый в своей карьере
Разыгрывающий Уорриорз не стал долго думать
Фото: Yardbarker
Американский разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос по поводу лучшего трёхочкового броска в своей карьере.
По словам Карри, таковым он считает попадание из-за дуги в концовке финального матча Олимпийских игр 2024 года со сборной Франции. Именно попадание разыгрывающего "Уорриорз" не позволило французам догнать американцев.
"Золотая "трёшка" в матче со сборной Франции. Она выигрывает по множеству причин. В конце концов, это была всего одна игра — игра за золотую медаль", — приводит слова Карри Basket News со ссылкой на его выступление в Dubs Talk.
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