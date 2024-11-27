Стефен Карри назвал лучший трехочковый в своей карьере

Американский разыгрывающий и лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри ответил на вопрос по поводу лучшего трёхочкового броска в своей карьере.

По словам Карри, таковым он считает попадание из-за дуги в концовке финального матча Олимпийских игр 2024 года со сборной Франции. Именно попадание разыгрывающего "Уорриорз" не позволило французам догнать американцев.

"Золотая "трёшка" в матче со сборной Франции. Она выигрывает по множеству причин. В конце концов, это была всего одна игра — игра за золотую медаль", — приводит слова Карри Basket News со ссылкой на его выступление в Dubs Talk.