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Виталий Степановский: Все настраиваются на дальнейшую борьбу

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Наставник сборной подвел итоги

Виталий Степановский: Все настраиваются на дальнейшую борьбу

Фото: ФБУ

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Главный тренер сборной Украины Виталий Степановский прокомментировал выступление национальной команды в двух матчах отбора на Евробаскет-2025 против Израиля, в которых сборная потерпела поражения (73:86 и 75:88).

В двух встречах у нас были хорошие первые половины, но соперник выигрывал матчи после большого перерыва. Почему не удавалось удержать победный результат?

- Согласен, что в обоих матчах мы играли немного лучше первые 20 минут. В первой игре за три минуты до конца третьей четверти допустили три грубых ошибки. Не придерживались правил в защите, о которых договаривались. Пропустили от их лидеров очки после заслонов и хендофов, в результате чего они получили преимущество в 10 очков. В дальнейшем трудно было отыграть это отставание.

Во втором матче мы имели 10 очков преимущества в первой половине, но должны были выигрывать значительно больше — около 20 очков. В таком случае игра могла бы сложиться совсем иначе. Мы понимали, что во второй половине они будут выкладываться на максимум и сделают все, чтобы сократить этот гандикап. Во втором матче мы лучше придерживались правил защиты, но один в один команда Израиля показала класс, особенно это сделали Мадар и Сафар. Их мы сдержать не смогли.

На чем делали акцент, готовясь ко второй игре после поражения в первом матче?

- Мы сделали анализ, показали ошибки, которые мы совершили. Во второй игре убрали эти ошибки, которые мы делали в защите против лидеров Израиля в третьей четверти первого матча. Шли уже в защите против пик-н-ролла сверху, они забили нам в первой половине всего 29 очков. Но после большого перерыва, даже несмотря на нормальную командную защиту, в защите один в один мы, к сожалению, не справились с их лидерами.

В каком настроении была команда, и о чем говорили после второго матча?

- Понятно, что ребята были очень разочарованы. Никто не любит проигрывать, все понимают, с кем мы играли. Конечно, после матча мы говорили о том, что надо собрать сильнейший состав в феврале. У нас есть все шансы выиграть два матча, и все настраиваются на дальнейшую борьбу. Я в свою очередь хочу поблагодарить всех игроков, которые уделили внимание сборной и отработали в этом окне.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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