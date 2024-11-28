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Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой НБА по одному из статистических показателей

Баскетбол

Разыгрывающий проводит результативные матчи

Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой НБА по одному из статистических показателей

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Милуоки Бакс" Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой "Филадельфии Сиксерс" Алленом Айверсоном по количеству игр с как минимум 35 очками и 10 передачами.

По данным статистического портала StatMamba, Лиллард в матче регулярного чемпионата НБА с "Майами Хит" набрал 37 очков и 12 передач, тем самым догнал Айверсона, который 30 раз в карьере достигал таких показателей в играх.

Отметим, что легендарный разыгрывающий Оскар Робертсон является лидером по количеству матчей с 35 очками и 10 передачами. На его счету 121 игра с такими показателями в статистике.

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