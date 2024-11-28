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НБА. Клипперс побеждают Вашингтон, Сан-Антонио уступает Лейкерс
Результаты тура НБА
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В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Клипперс" – 96:121 (26:37, 18:24, 25:27, 27:33)
"Индиана" – "Портленд" – 121:114 (26:31, 34:29, 36:25, 25:29)
"Кливленд" – "Атланта" – 124:135 (35:35, 29:26, 31:37, 29:37)
"Орландо" – "Чикаго" – 133:119 (38:25, 35:29, 32:34, 28:31)
"Филадельфия" – "Хьюстон" – 115:122 после OT (24:35, 27:20, 31:33, 26:20, 7:14)
"Шарлотт" – "Майами" – 94:98 (26:26, 13:24, 19:25, 36:23)
"Даллас" – "Нью-Йорк" – 129:114 (28:15, 32:23, 30:33, 39:43)
"Мемфис" – "Детройт" – 131:111 (34:35, 37:18, 33:24, 27:34)
"Миннесота" – "Сакраменто" – 104:115 (33:31, 24:38, 29:12, 18:34)
"Нью-Орлеан" – "Торонто" – 93:119 (20:21, 26:35, 17:31, 30:32)
"Сан-Антонио" – "Лейкерс" – 101:119 (23:32, 24:26, 30:34, 24:27)
"Финикс" – "Бруклин" – 117:127 (37:34, 26:29, 21:33, 33:31)
"Юта" – "Денвер" – 103:122 (35:34, 18:29, 23:37, 27:22)
"Голден Стейт" – "Оклахома" – 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)
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