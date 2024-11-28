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Перехват Фокса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Оказался в нужном месте
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – перехват защитника "Сакраменто" Д'Арона Фокса в победном матче против "Миннесоты".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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