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Даллас впечатляет результатами без звезды

Баскетбол

Команда показывает лучшие результаты

Даллас впечатляет результатами без звезды

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич провёл в этом сезоне 14 матчей со своей командой — в семи из них они одержали победу и в семи потерпели поражения.

Портал BricksCenter отметил тот факт, что без Дончича "Даллас" в этом сезоне играл пять раз, и в этих встречах он четырежды одерживал победы и только один раз проиграл.

Последний матч "Далласа" состоялся в ночь с 27 на 28 ноября, где команда победила на выезде "Нью-Йорк Никс" со счётом 129:114.

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