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Даллас впечатляет результатами без звезды
Команда показывает лучшие результаты
Фото: Getty Images
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич провёл в этом сезоне 14 матчей со своей командой — в семи из них они одержали победу и в семи потерпели поражения.
Портал BricksCenter отметил тот факт, что без Дончича "Даллас" в этом сезоне играл пять раз, и в этих встречах он четырежды одерживал победы и только один раз проиграл.
Последний матч "Далласа" состоялся в ночь с 27 на 28 ноября, где команда победила на выезде "Нью-Йорк Никс" со счётом 129:114.
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