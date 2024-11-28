Даллас впечатляет результатами без звезды

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич провёл в этом сезоне 14 матчей со своей командой — в семи из них они одержали победу и в семи потерпели поражения.

Портал BricksCenter отметил тот факт, что без Дончича "Даллас" в этом сезоне играл пять раз, и в этих встречах он четырежды одерживал победы и только один раз проиграл.

Последний матч "Далласа" состоялся в ночь с 27 на 28 ноября, где команда победила на выезде "Нью-Йорк Никс" со счётом 129:114.