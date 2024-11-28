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Второй раз в истории. Женский Евробаскет-2027 пройдет в четырех странах
Соревнования стартуют 16 июня 2027 года
фото - Getty Images
Совет ФИБА-Европа во время ноябрьского заседания в Стамбуле сегодня, 28 ноября, выбрал города-хозяева группового этапа женского Евробаскета ФИБА 2027. Турнир запланировано провести 16-27 июня 2027 года.
41-й в истории чемпионат Европы среди женских сборных будут принимать Эспоо (Финляндия), Вильнюс (Литва), Антверпен (Бельгия) и Стокгольм (Швеция).
"Мы невероятно рады добавить Бельгию и Швецию в качестве соорганизаторов женского Евробаскета ФИБА 2027.
Вместе с Финляндией и Литвой мы теперь имеем четырех хозяев, которые устроят действительно незабываемое событие. Их совместный опыт, страсть к игре и преданность развитию женского баскетбола обеспечат невероятный турнир в 2027 году", — сказал президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса.
Евробаскет-2027 во второй раз будут принимать четыре страны после женского Евробаскета ФИБА 2025, который состоится в Чехии, Германии, Греции и Италии.
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