Джеймс Харден превзошел Коби Брайанта по одному из статистических показателей

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден стал обладателем нового достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обойдя легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта.

По информации статистического портала StatMamba, Харден обошёл Брайанта по количеству игр с как минимум 30 очками, набранными за половину матча, в НБА.

Отметим, что "Клипперс" на выезде обыграли "Вашингтон Уизардс" со счётом 121:96.