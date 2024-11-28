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Джеймс Харден превзошел Коби Брайанта по одному из статистических показателей

Баскетбол

Баскетболист проводит результативные матчи

Джеймс Харден превзошел Коби Брайанта по одному из статистических показателей

Фото: nbamaniacs.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Клипперс" Джеймс Харден стал обладателем нового достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обойдя легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта.

По информации статистического портала StatMamba, Харден обошёл Брайанта по количеству игр с как минимум 30 очками, набранными за половину матча, в НБА.

Отметим, что "Клипперс" на выезде обыграли "Вашингтон Уизардс" со счётом 121:96.

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Коби Брайант Джеймс Харден
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