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Капитан сборной Украины вошел в десятку лучших скореров в истории национальной команды
Следующая ступенька не так уж и далеко
фото - twitter.com
Капитан мужской сборной Украины Артем Пустовой благодаря матчам против сборной Израиля вошел в топ-10 скореров в истории национальной сборной.
Интересно, что Пустовой, набрав 38 очков за два матча, лишь на 1 балл обошел Александра Липового, который в двух играх набрал 11 очков.
Рейтинг скореров в истории сборной Украины:
1. Вячеслав Кравцов - 606
2. Сергей Лищук - 596
3. Леонид Яйло - 558
4. Александр Лохманчук - 545
5. Александр Окунский - 483
6. Вячеслав Бобров - 440
7. Артур Дроздов - 413
8. Денис Лукашов - 412
9. Сергей Гладырь - 396
10. Артем Пустовой - 386
11. Александр Липовый - 385
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