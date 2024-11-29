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Капитан сборной Украины вошел в десятку лучших скореров в истории национальной команды

Баскетбол

Следующая ступенька не так уж и далеко

Капитан сборной Украины вошел в десятку лучших скореров в истории национальной команды

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины Артем Пустовой благодаря матчам против сборной Израиля вошел в топ-10 скореров в истории национальной сборной.

Интересно, что Пустовой, набрав 38 очков за два матча, лишь на 1 балл обошел Александра Липового, который в двух играх набрал 11 очков.

Рейтинг скореров в истории сборной Украины:

1. Вячеслав Кравцов - 606

2. Сергей Лищук - 596

3. Леонид Яйло - 558

4. Александр Лохманчук - 545

5. Александр Окунский - 483

6. Вячеслав Бобров - 440

7. Артур Дроздов - 413

8. Денис Лукашов - 412

9. Сергей Гладырь - 396

10. Артем Пустовой - 386

11. Александр Липовый - 385

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