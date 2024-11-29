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НБА опубликовала список кандидатов на звание MVP сезона
Борьба за вершину рейтинга продолжается
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 29 ноября опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.
Рейтинг MVP на 29 ноября 2024 года:
1. Никола Йокич ("Денвер Наггетс").
2. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").
3. Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс").
4. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").
5. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").
6. Кевин Дюрант ("Финикс Санз").
7. Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").
8. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс").
9. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").
10. Ламело Болл ("Шарлотт Хорнетс").
Йокич является трёхкратным обладателем звания MVР. Карри и Адетокунбо — двукратные. Дюрант единожды выигрывал награду.
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