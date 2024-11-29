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НБА опубликовала список кандидатов на звание MVP сезона

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Борьба за вершину рейтинга продолжается

НБА опубликовала список кандидатов на звание MVP сезона

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 29 ноября опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP на 29 ноября 2024 года:

1. Никола Йокич ("Денвер Наггетс").

2. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").

3. Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс").

4. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").

5. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").

6. Кевин Дюрант ("Финикс Санз").

7. Виктор Вембаньяма ("Сан-Антонио Спёрс").

8. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс").

9. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").

10. Ламело Болл ("Шарлотт Хорнетс").

Йокич является трёхкратным обладателем звания MVР. Карри и Адетокунбо — двукратные. Дюрант единожды выигрывал награду.

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