Запорожье покинул американский легионер

Главный тренер Запорожья Валерий Плеханов рассказал, что команду покинул американский защитник Абдул Бах.

"Мы снова остались без легионера. Это никоим образом не связано с ситуацией в нашем городе. К сожалению, после успешных матчей Абдулрахмана Баха в составе нашей команды сработали два негативных фактора.

Первый — непрофессионализм венгерского агента игрока. Он решил воспользоваться его статистикой и предложил ему контракт, условия которого значительно превышают наши. И второй — незнание самим игроком правил и законов европейского баскетбола. Имея действующий контракт, он никак не может подписывать соглашение с другим клубом, но агент ему этого не объяснил.

Как итог — игрок покинул расположение нашего клуба в индивидуальном порядке без согласования. Конечно, мы не будем предоставлять никаких открепительных писем, ведь наш клуб выполнил все условия контракта. Однако ситуация оставила нас без легионера.

Еще раз подчеркиваю, это не связано с ситуацией в Запорожье. Из-за этих обстоятельств нам пришлось тренироваться в очень ограниченном составе. Мы понимаем, что в кубковых матчах нет права на ошибку. Нынешняя ситуация с ростером открывает больше возможностей для молодых игроков и тех, кто еще не проявил себя на полную".