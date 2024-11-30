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Мощный данк Брауна – лучший момент тура НБА. Фото

Баскетбол
Обновлено

Это было сильно

Мощный данк Брауна – лучший момент тура НБА. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк защитника "Бостона" Джейлена Брауна в победном матче против "Чикаго".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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