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Мощный данк Брауна – лучший момент тура НБА. Фото
Это было сильно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 ноября прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк защитника "Бостона" Джейлена Брауна в победном матче против "Чикаго".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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