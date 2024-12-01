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НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Вашингтон уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Вашингтон уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 ноября на 1 декабря состоялись матчи Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" -"Атланта" - 104:107 (32:29, 18:26, 26:22, 28:30)

"Детройт" - "Филадельфия" - 96:111 (20:37, 32:20, 17:32, 27:22)

"Милуоки" - "Вашингтон" - 124:114 (28:29, 35:29, 29:28, 32:28)

"Финикс" - "Голден Стейт" - 113:105 (35:29, 31:20, 19:29, 28:27)

"Юта" - "Даллас" - 94:106 (22:40, 27:16, 27:30, 18:20)

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