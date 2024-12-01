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Данк Диабате – лучший момент очередного тура НБА
Прекрасное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 ноября на 1 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк центрового "Шарлотт" Муссиа Диабате в проигранном матче против "Атланты".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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