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НБА. Бостон проигрывает Кливленду, Клипперс побеждают Денвер
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" - "Орландо" - 92:100 (29:26, 21:24, 19:25, 23:25)
"Мемфис" – "Индиана" – 136:121 (28:45, 34:23, 40:23, 34:30)
"Кливленд" – "Бостон" – 115:111 (28:24, 23:25, 21:35, 43:27)
"Нью-Йорк" – "Новый Орлеан" – 118:85 (33:10, 24:18, 36:28, 25:29)
"Торонто" – "Майами" – 119:116 (34:24, 31:36, 33:27, 21:29)
"Хьюстон" – "Оклахома" – 119:116 (33:28, 29:32, 29:36, 28:20)
"Юта" – "Лейкерс" – 104:105 (27:26, 29:32, 25:28, 23:19)
"Портленд" – "Даллас" – 131:137 (29:25, 29:36, 39:39, 34:37)
"Сакраменто" – "Сан-Антонио" – 125:127 (42:28, 23:30, 32:34, 28:35)
"Клипперс" – "Денвер" – 126:122 (32:23, 27:36, 33:31, 34:32)
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