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Данк Зубаца – лучший момент очередного тура НБА. Видео
С двух рук
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – данк центрового "Клипперс" Ивица Зубаца в победном матче против "Денвера".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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