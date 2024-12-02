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Харден вышел на первое место по статистическому показателю в НБА
Баскетболист продолжает показывать хорошие результаты
Фото: basketnews.com
35-летний американский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс", Джеймс Харден стал лидером по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами за матч в истории североамериканской лиги.
Команда Хардена "Клипперс" минувшей ночью нанесла поражение коллективу "Денвер Наггетс" со счётом 126:122. Джеймс по ходу встречи набрал 39 очков, девять подборов и 11 передач и в результате стал рекордсменом по количеству игр с 30+ очками и 10+ передачами, сместив на второе место четырёхкратного чемпиона лиги и представителя "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.
На счету Джеймса Хардена 103 игры с такими показателями. У Леброна Джеймса — 102. На третьем месте расположился звёздный защитник "Наггетс" Расселл Уэстбрук — у него 84 игры.
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