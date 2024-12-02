Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виктор Вембаньяма повторил уникальное достижение Хардена и Картера
20-летний игрок стал третьим в истории, кто повторил это достижение
Фото: slamdunk.ru
Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Сакраменто Кингз", в котором его команда одержала победу со счётом 127:125.
Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 17 с игры), сделав 14 подборов, 11 результативных передач, три блок-шота и один перехват. Показатель "плюс-минус" центрового по итогам встречи составил "+19".
По информации StatMuse в социальной сети, 20-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков, 10 подборов, 10 передач и три блок-шота и реализовать пять трёхочковых бросков.
Популярное сейчас
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- "Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией
- Дэмьен Лиллард сравнялся с легендой НБА по одному из статистических показателей
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Симон прокомментировала провал на последних метрах женской эстафеты