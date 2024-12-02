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Виктор Вембаньяма повторил уникальное достижение Хардена и Картера

Баскетбол

20-летний игрок стал третьим в истории, кто повторил это достижение

Виктор Вембаньяма повторил уникальное достижение Хардена и Картера

Фото: slamdunk.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Сакраменто Кингз", в котором его команда одержала победу со счётом 127:125.

Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 17 с игры), сделав 14 подборов, 11 результативных передач, три блок-шота и один перехват. Показатель "плюс-минус" центрового по итогам встречи составил "+19".

По информации StatMuse в социальной сети, 20-летний баскетболист стал третьим игроком в истории лиги, кому в рамках одного матча удалось набрать как минимум 30 очков, 10 подборов, 10 передач и три блок-шота и реализовать пять трёхочковых бросков.

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