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НБА. Чикаго побеждает Бруклин, Лейкерс уступают Миннесоте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго побеждает Бруклин, Лейкерс уступают Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Новый Орлеан" – 124:112 (26:28, 32:31, 34:26, 32:27)

"Бостон" - "Майами" - 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)

"Миннесота" – "Лейкерс" – 109:80 (22:20, 34:24, 23:20, 30:16)

"Чикаго" - "Бруклин" - 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30)

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