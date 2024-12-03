Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Чикаго побеждает Бруклин, Лейкерс уступают Миннесоте
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Новый Орлеан" – 124:112 (26:28, 32:31, 34:26, 32:27)
"Бостон" - "Майами" - 108:89 (28:25, 32:20, 25:18, 23:26)
"Миннесота" – "Лейкерс" – 109:80 (22:20, 34:24, 23:20, 30:16)
"Чикаго" - "Бруклин" - 128:102 (29:29, 27:21, 36:22, 36:30)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известны оценки Довбика за матч против Аталанты
- Серия А. Рома - Аталанта 0:2. Поражение после ухода Довбика
- Один из клубов УПЛ серьезно недоволен арбитражем в матче с конкурентом. Судейский эксперт разобрал резонансные эпизоды
- НБА опубликовала список кандидатов на звание MVP сезона
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн