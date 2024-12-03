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Данк Джонсона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий проход и данк форварда "Атланты" Джейлена Джонсона в победном матче против "Нью-Орлеана".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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