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Данк Джонсона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Прекрасный проход

Данк Джонсона – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий проход и данк форварда "Атланты" Джейлена Джонсона в победном матче против "Нью-Орлеана".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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