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Леброн Джеймс назвал главную причину своих неудачных результатов
Баскетболист не показывал такой плохой результат со времен дебюта в НБА
Фото: USA Today
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своей игры в последних матчах команды. В последних четырёх встречах лидер "озёрников" смазал 19 бросков с трёхочковой дистанции, а его среднее количество очков за игру самое низкое со времён года новичка.
"Мы просто должны продолжать становиться лучше на обеих сторонах площадки. Сейчас мы не очень хороши в атаке.
Полагаю, мы потратили так много времени, пытаясь исправить дела в обороне, что нападение отошло на второй план. Что касается меня, то в последних нескольких играх я просто сбился с ритма. Как он это исправить? Работать. Просто работать. Вот и всё", — сказал Джеймс во время общения с прессой.
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