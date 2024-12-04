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НБА. Милуоки побеждает Детройт, Голден-Стейт уступают Денвер

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки побеждает Детройт, Голден-Стейт уступают Денвер

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Милуоки" – 107:128 (31:36, 28:42, 29:32, 19:18)

"Кливленд" – "Вашингтон" – 118:87 (35:20, 25:22, 26:25, 32:20)

"Шарлотт" – "Филадельфия" – 104:110 (20:32, 24:23, 25:25, 35:30)

"Нью-Йорк" – "Орландо" – 121:106 (36:27, 35:24, 35:24, 15:31)

"Торонто" – "Индиана" – 122:111 (31:23, 34:25, 28:36, 29:27)

"Оклахома" – "Юта" – 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31)

"Даллас" – "Мемфис" – 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21)

"Финикс" – "Сан-Антонио" – 104:93 (29:19, 23:20, 23:32, 29:22)

"Денвер" – "Голден Стейт" – 119:115 (33:31, 24:26, 33:28, 29:30)

"Сакраменто" – "Хьюстон" – 120:111 (21:28, 33:27, 42:29, 24:27)

"Клипперс" – "Портленд" – 127:105 (36:31, 27:27, 28:20, 36:27)

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