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Трехочковый Бриджеса – лучший момент тура НБА. Видео
Вот так зарядил
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила лучшие моменты прошедшего тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый форварда "Нью-Йорк" Микела Бриджеса в победном матче против "Орландо".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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