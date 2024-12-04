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Названы сроки возвращения Кевина Дюранта

Баскетбол

Игрок получил травму

Названы сроки возвращения Кевина Дюранта

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард и один из лидеров "Финикса" Кевин Дюрант выбыл из игры минимум на неделю после растяжения левой лодыжки, которое он получил 4 декабря в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором "Санз" принимали "Сан-Антонио Спёрс" и победили со счётом 104:93. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации Чарании, Дюрант пройдёт повторное обследование через неделю.

В этом сезоне Дюрант в среднем набирает 25,8 очка, делает 6,7 подбора и 3,1 результативной передачи.

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Кевин Дюрант
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