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НБА назвала лучших новичков месяца

Баскетбол

Баскетболисты показали неплохой результат

НБА назвала лучших новичков месяца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Мемфис Гриззлис" Джейлен Уэллс и защитник "Филадельфии Сеиксерс" Джаред МакКейн названы новичками месяца в Западной и Восточной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соответственно.

Во внимание принимались игры в октябре и ноябре. Уэллс за этот период в среднем за матч набирал 12,2 очка и совершал 3,3 подбора при реализации трёхочковых бросков 39,4%.

Маккейн в среднем за игру набирал 16 очков, реализуя 90,6% штрафных бросков и делая 2,6 передачи.

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