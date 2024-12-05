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НБА назвала лучших новичков месяца
Баскетболисты показали неплохой результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Мемфис Гриззлис" Джейлен Уэллс и защитник "Филадельфии Сеиксерс" Джаред МакКейн названы новичками месяца в Западной и Восточной конференциях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соответственно.
Во внимание принимались игры в октябре и ноябре. Уэллс за этот период в среднем за матч набирал 12,2 очка и совершал 3,3 подбора при реализации трёхочковых бросков 39,4%.
Маккейн в среднем за игру набирал 16 очков, реализуя 90,6% штрафных бросков и делая 2,6 передачи.
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