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НБА. Бостон побеждает Детройт, Лейкерс уступают Майами
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Детройт" – 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)
"Бруклин" – "Индиана"– 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)
"Майами" – "Лейкерс" – 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)
"Филадельфия" – "Орландо" – 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)
"Милуоки" – "Атланта" – 104:119 (35:38, 24:32, 28:29, 17:20)
"Клипперс" – "Миннесота" – 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)
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