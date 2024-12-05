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Данк Адебайо – лучший момент тура НБА. Видео
Прекрасное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Майами" Бама Адебайо в победном матче против "Лейкерс".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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