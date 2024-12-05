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Лейкерс нацелен на подписание звезды Нью-Орлеана
Команда опережает конкурентов в борьбе за игрока
Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" является главным претендентом на обмен 27-летнего игрока, выступающего за команду североамериканской лиги "Нью-Орлеан Пеликанс", Брэндона Ингрэма, пишет беттинг-компания Bovada.
Фавориты в борьбе приобретение Ингрэма по версии Bovada:
1. "Лос-Анджелес Лейкерс" +400.
2. "Майами Хит" +500.
3. "Лос-Анджелес Клипперс" +600.
4. "Атланта Хоукс" +750.
5. "Голден Стэйт Уорриорз" +800.
Брэндон Ингрэм был выбран на драфте НБА 2016 года под общим вторым номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".
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