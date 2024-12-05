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Лейкерс нацелен на подписание звезды Нью-Орлеана

Баскетбол

Команда опережает конкурентов в борьбе за игрока

Лейкерс нацелен на подписание звезды Нью-Орлеана

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" является главным претендентом на обмен 27-летнего игрока, выступающего за команду североамериканской лиги "Нью-Орлеан Пеликанс", Брэндона Ингрэма, пишет беттинг-компания Bovada.

Фавориты в борьбе приобретение Ингрэма по версии Bovada:

1. "Лос-Анджелес Лейкерс" +400.

2. "Майами Хит" +500.

3. "Лос-Анджелес Клипперс" +600.

4. "Атланта Хоукс" +750.

5. "Голден Стэйт Уорриорз" +800.

Брэндон Ингрэм был выбран на драфте НБА 2016 года под общим вторым номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

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