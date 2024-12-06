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НБА. Даллас побеждает Вашингтон, Чикаго уступает Сан-Антонио
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Даллас" – 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)
"Кливленд" – "Денвер" – 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 24:27)
"Нью-Йорк" – "Шарлотт" – 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)
"Торонто" – "Оклахома" – 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)
"Мемфис" – "Сакраменто" – 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)
"Новый Орлеан" – "Финикс" – 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)
"Сан-Антонио" – "Чикаго" – 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)
"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)
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