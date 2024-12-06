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НБА. Даллас побеждает Вашингтон, Чикаго уступает Сан-Антонио

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Даллас побеждает Вашингтон, Чикаго уступает Сан-Антонио

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Даллас" – 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)

"Кливленд" – "Денвер" – 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 24:27)

"Нью-Йорк" – "Шарлотт" – 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)

"Торонто" – "Оклахома" – 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)

"Мемфис" – "Сакраменто" – 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)

"Новый Орлеан" – "Финикс" – 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)

"Сан-Антонио" – "Чикаго" – 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)

"Голден Стейт" – "Хьюстон" – 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
06.12.2024 в 10:02
Всего 3 команды слегка не добрали до 100 очков. Такой баскетбол привлекает зрителя!
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
06.12.2024 в 10:02
Всего 3 команды слегка не добрали до 100 очков. Такой баскетбол привлекает зрителя!
Ответить
0
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