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Данк Таунса – лучший момент тура НБА. Видео
Невероятное завершение атаки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Нью-Йорк" Карла-Энтони Таунса в победном матче против "Шарлотт".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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