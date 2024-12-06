Назван лучший игрок ноября в Суперлиге

Завершилось голосование за лучшего игрока Суперлиги 2024/25 в ноябре. На награду претендовали 8 баскетболистов — представитель каждой из команд чемпионата, а определялся MVP традиционно голосованием болельщиков, капитанов команд и голосами организатора соревнований — ФБУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШЕГО ИГРОКА НОЯБРЯ:

Станислав Тимофеенко (Днепр) - 15 баллов

Денис Клевзуник (Киев-Баскет) - 6 баллов

Степан Лесик (Прикарпатье-Говерла) - 2 балла

Таким образом, лучшим игроком ноября признан форвард Днепра Станислав Тимофеенко, который победил во всех трех категориях. Капитан чемпионов Украины выиграл с командой все четыре матча.

В среднем в ноябре Тимофеенко набирал 19.5 очка, 7.0 подбора, 4.0 передачи и 1.3 перехвата.