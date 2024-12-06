Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФИБА сменила формат отбора на чемпионаты Европы
Интересные нововведения
Фото: ФБУ
Совет ФИБА-Европа на своем заседании в Стамбуле утвердил изменение формата отбора к женским Евробаскетам.
Согласно принятой новой системе, отборочные соревнования будут разделены на два этапа - первый и второй раунд.
Во второй раунд получат прямую квалификацию европейские сборные, которые будут играть в Олимпийских квалификационных турнирах (OQT) или Отборочных турнирах Кубка мира среди женщин (WWCQT). Остальные сборные стартуют с первого этапа.
Сообщается, что каждое «международное окно» будет увеличено на два дня и это позволит играть по три матча в одном «окне».
Первый раунд будет проходить в ноябре 2025 года (3 игры) и в феврале 2026 года (3 игры).
Во втором раунде сыграют 24 сборные в шести квартетах. По две лучшие команды из каждой группы выйдут на женский Евробаскет ФИБА. Игры пройдут в ноябре 2026 года (3 игры) и в феврале 2027 года (3 игры).
На чемпионате Европы 2027 года сыграют 16 сборных - кроме 12 сборных, которые пройдут отбор на Евробаскет, это будут четыре страны-хозяйки: Бельгия, Финляндия, Литва и Швеция.
Популярное сейчас
- "Они почувствовали то, что чувствуем мы". Сырский раскрыл детали Курской операции
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
- "Он пугает меня до смерти". Легенда Арсенала - про игру Зинченко в матче с МЮ
- Данк Зубаца – лучший момент очередного тура НБА. Видео
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Калюжный отреагировал на информацию о возможем переводе в дубль Александрии