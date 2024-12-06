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НБА оштрафовала звезду Бостона за жест во время матча
Игроку придется раскошелиться
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала звёздного защитника клуба "Бостон Селтикс" Джейлена Брауна на $ 25 000 за неподобающий жест во время игры.
Это был жест, демонстрирующий движение ножа по горлу, в сторону форварда Айзеи Стюарта в концовке победного матча с командой "Детройт Пистонс".
Игра "Селтикс" — "Пистонс" прошла в ночь на 5 декабря. Игроки "Бостона" одержали верх со счётом 130:120. На счету Джейлена Брауна 28 очков, шесть подборов и девять передач.
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