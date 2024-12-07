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НБА. Атланта в овертайме побеждает Лейкерс, Милуоки уступают Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Атланта в овертайме побеждает Лейкерс, Милуоки уступают Бостону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Орландо" – 102:94 (25:27, 25:14, 21:18, 31:35)

"Атланта" – "Лейкерс" – 134:132 после OT (26:29, 38:35, 30:33, 25:22, 15:13)

"Бостон" – "Милуоки" – 111:105 (29:27, 24:30, 25:25, 33:23)

"Сан-Антонио" – "Сакраменто" – 113:140 (33:33, 26:36, 27:31, 27:40)

"Чикаго" – "Индиана" – 123:132 (35:31, 19:36, 39:36, 30:29)

"Голден Стейт" – "Миннесота" – 90:107 (31:31, 15:25, 26:22, 18:29)

"Портленд" – "Юта" – 99:141 (17:33, 27:34, 26:35, 29:39)

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