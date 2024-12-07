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Победный трехочковый Янга – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
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Решающий бросок

Победный трехочковый Янга – лучший момент тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025.

Результаты тура НБА

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый защитник "Атланты" Трея Янга в победном матче против "Лейкерс".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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